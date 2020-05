Überregionale Zeitungen gründen Quality Alliance

Was sie weiters verbindet und vom Tageszeitung-Mitbewerb trennt sind die "verlegerische Haltung", die von "hohen Standards in der journalistischen Qualität, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit" geprägt ist sowie Premium-Positionierung und Top-Zielgruppen.



Ziel dieser Quality Alliance ist die "Bündelung gemeinsamer Gattungsinteressen", die sich beispielsweise um die Transparenz und Glaubwürdigkeit von Auflagen- und Leistungsdaten, Zielgruppen-Qualitäten, Standardisierung von Werbeformaten und um Fragen von Werbewirkung drehen.



Eine gemeinsame unternehmerische Basis dieser Allianz besteht im digitalen Bereich in Form der Beteiligung am Verlagsgruppe Handelsblatt-Vermarktungsunternehmen iq digital media.