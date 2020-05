twyns wetterwendige Online-Werbung

Das Performance Marketing-Unternehmen forciert mittels Wetter-Targeting den Individualisierungsgrad von Werbung.



Basis dieses Services ist die durch die twyn-Kunden definierte Auslieferung ihrer Online-Werbekampagnen. Dafür sind sechs Grund-Parameter definiert: Höchst-, Tiefstemperatur, Sonne, Gewitter, Regen, Schnee. twyn ergänzt und verfeinert dieses werbelogistische "Grundklima" um zusätzliche regionale und lokale Echtzeit-Wetterinformationen und Voraussagen. Damit wir beispielsweise zum Schneefall die richtige Heizöl-, Punschstand-, Ski-, Urlaubsdestinations-, Unterwäsche-, Kopfbedeckungs- oder Fitness-Studio-Werbung bekommen.



Interessant dabei ist das integrierte Forecast Wetter Targeting. Damit Kampagnen-Rezipienten vorausschauend kaufen und buchen können. Beispielsweise kann vom Wochenend-Regen in Wien eine steirische Therme profitieren. Oder von Inversionswetter, das die Stadt Salzburg in Nebel taucht, die Region Zell am See, da das Kitzsteinhorn in strahlendem Sonnenschein zu herrlichstem Skilauf lockt.



Das Facility-Management-Unternehmen Attensam, das derzeit für seine Services wirbt, koppelte den in der Kampagnen integrierten Online-Flight mit twyns Wetter-Targeting. Das darin beworbene Winter-Service wird beispielsweise dann ausgespielt wenn in bestimmten Regionen die Außentemperatur unter drei Grad Celsius sinkt und Glatteis droht. Dann spielt die Performance Agentur, die von Bluetango geschaffene und von Media1 geplante Kampagne in seinem Werbeträger-Netzwerk aus.



