twyn group optimiert Targeting-Leistungen

Denn durch die erweiterte Einbindung der Auftraggeber der Werbung, die grundsätzlich die eigenen Kunden besser kennen sollten als beispielsweise ein, Online-Werbung ausspielender Dienstleister, erhöhe sich die Relevanz von Werbung und damit die Effizienz. So argumentiert Mayrhofer.



"Wir haben uns entschieden, unsere Kunden in den Zielgruppen-Definitionsprozess miteinzubeziehen. Das bringt neben mehr Mitbestimmung und mehr Präzision auf Seiten der Kunden vor allem weniger störende Werbebotschaften und mehr relevante Information für die Konsumenten", setzt der twyn group-Geschäftsführer fort twyn interest zu beschreiben.



Ein Nebenaspekt dieses Kundenservice ist, dass damit wieder ein Stück der Erfolgsverantwortung für die ausgespielten Kampagnen zu den Auftraggebern wandern. Es ist ja Usus, dass Dienstleister nahezu vollständig die Verantwortung für Kampagnenwirkungen und -erfolge tragen müssen und auch für deren Scheitern den Kopf hinzuhalten haben.



Ein methodischer Bestandteil von twyn interest ist die Zielgruppen-Definition, die sich an die ÖWA Plus-Zielgruppen-Systematik anlehnt und "individuelle Kategorienbildung ermöglicht". Das heißt, dass in dem Targetin-Instrument 22 Interessenskategorien oder 70 ÖWA-Plus-Kategorien und bis zu drei individuell definierte Kategorien die Grundlage für die Kampagnen-Aussteuerung und -Auslieferung bilden.



