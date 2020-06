140 Zeichen in Überschall

Als sich Anfang des Jahres der deutsche FDP-Politiker Rainer Brüderle mit unangemessenem Verhalten gegenüber einer Journalistin in die Nesseln gesetzt hatte, gab dies den Anstoß zu einer breiten Diskussion über Alltags-Sexismus. Unter dem Hashtag #Aufschrei entwickelte sich auf Twitter eine gesellschaftliche Debatte, die internationale Beachtung fand. Sie ist nur ein Beispiel dafür, welchen Stellenwert die Online-Plattform mittlerweile in der Öffentlichkeit, bei Medien und Bürgern einnimmt. Bedroht ein Hurrikan oder Erdbeben das Leben von Menschen, verbreiten sich die News auf Twitter in sprichwörtlicher Windeseile auf der ganzen Welt, und auch bei tragischen Geschehnissen wie den Bombenanschlag in Boston im Frühjahr wurden viele Details zuerst auf Twitter vermeldet.

„Wir sind ein Echtzeit-Informationsnetzwerk. Niemand sonst hat sich so auf Echtzeit konzentriert, wie Twitter das gemacht hat“, sagte Karen Wickre, Kommunikationschefin bei Twitter, kürzlich in einem Interview mit dem KURIER. Diese Selbstdefinition trifft den Kern der Plattform tatsächlich ganz gut. Während man auf Facebook „Freunde“ hat, sich gerne auch privat austauscht und Information zum Teil nur gefiltert ankommt, setzt Twitter auf maximale Offenheit und Simplizität. Dadurch erreichen Nachrichten eine irrsinnige Geschwindigkeit. „Der Stream ist chronologisch, es gibt keinen Algorithmus dahinter, der eine Nachricht bewertet und dementsprechend reiht. Jede Nachricht wird technologisch gesehen vollkommen gleich behandelt“, erklärt Social-Media-Expertin Judith Denkmayr. „Die Plattform ist an sich offen für alle, auch für jene, die keinen Twitter-Account haben“, so Denkmayr.