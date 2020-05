Tweraser holt seine Telekom Austria-Vergangenheit ein

at, deWegen Untreue muss sich Stefan Tweraser in Wien vor Gericht verantworten. Aus diesem Grund, respektive aufgrund des medialen Drucks - Format.at und Spiegel Online - stellt er seine Management-Aufgaben in der Geschäftsführung von Google Deutschland "ruhend". Tweraser habe, muss nun gerichtlich geklärt werden, währned seiner Telekom Austria-Zeit als Marketingleiter über die, den Etat haltende Agentur Euro RSCG Vienna 585.600 Euro mittels Rechnungen bezogen.