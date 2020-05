TV-Marktanteile Jänner 2013

Puls 4 schafft, unter Aufbietung aller reichweitenwirksamer Hebel, über Austria's next Topmodel, ein 0,1-Prozentpunkte-Wachstum, gemessen am Marktanteil von Jänner 2012. Der auch ein Austria's next Topmodel-Staffelmonat war. Möglicherweise trieb sich die Seherschaft doch mehr im RTL-Outback mit abgehalfterten Stars als mit Star-Models von morgen herum.



ATV liegt wegen eines Marktanteilsabbaus gleichauf mit Puls 4. Ohne Models, Dschungel, Hahnenkamm-Rennen, etc. geht der Marktanteil um 0,3 Prozentpunkte sowohl im Vergleich zum Jänner 2012 als auch zum Dezember 2012 zurück.



ProSieben geht ebenfalls wegen 0,6-Prozentpunkte Marktanteilsverlust gegenüber Jänner 2012 auf ZDF-Augenhöhe. Obwohl das öffentlich-rechtliche, deutsche Programm auch hinter den im Jänner 2012 und Dezember 2013 erreichten Marktanteilen liegt.



Und die beiden ORF-Programme holen sich mit der gewohnten, historisch erworbenen Dominanz und Mächtigkeit, gemessen am Vormonat Dezember 2012, Marktanteilszuwächse. Doch es war etwas anders im vergangenen Jänner. Denn sowohl ORF 2 als ORF eins liegen unter ihren im Jänner 2012 erreichten Marktanteilsniveaus. Das Hahnenkamm-Rennen war ebenso wie das Neujahrskonzert 2012 auch. Die Wehrpflicht-Volksabstimmung nicht. Die Vierschanzentournee war auch. Die Alpine-Ski-WM in Schladming war noch weit weg.

1. ORF 2

Jänner - 22,6 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 22,9 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 21,0 %

2. ORF eins

Jänner - 16,0 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 16,3 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 14,5 %

3. RTL

Jänner - 6,2 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 6,6 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 5,1 %

4. SAT.1

Jänner - 5,3 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 5,7 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 4,9 %

5. ProSieben

Jänner - 4,1 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 4,7 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 4,8 %

5. ZDF

Jänner - 4,1 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 4,4 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 4,3 %

7. Vox

Jänner - 3,4 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 3,9 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 3,6 %

8. Puls 4

Jänner - 3,2 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 3,1 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 3,0 %

8. ATV

Jänner - 3,2 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 3,5 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 3,5 %

10. ARD

Jänner - 3,1 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 3,0 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 3,6 %

11. kabeleins

Jänner - 2,4 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 2,5 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 2,5 %

12. RTL II

Jänner - 2,2 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 2,1 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 2,5 %

13. 3sat

Jänner - 1,9 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 1,7 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 2,0 %

14. Servus TV

Jänner - 1,2 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 0,8 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 1,4 %

15. Super RTL

Jänner - 0,9 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - 1,0 %

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 1,1 %

16. sixx Austria

Jänner - 0,8 Prozent

Jänner - Jänner 2012 - nicht on Air

Jänner 2012 - Dezember 2012 - 1,0 %

17. ATV II