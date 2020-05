TV-Marktanteile Dezember 2012

RTL verliert in Österreich und Deutschland gleichermaßen Marktanteil und steuert unter den jetzigen Programm-Voraussetzungen auf eine dringende Reform zu. Das Programm erzeugte im Dezember 2011 6,7 und aktuell 5,1 Prozent Marktanteil unter TV-Zuschauern in Österreich. Gemessen am Gesamtniveau des Marktanteils ist ein 1,6-Prozent-Verlust beträchtlich und besorgniserregend.



Servus TV und sixx Austria machen Marktanteilsgewinne. Das Frauen-Programm legt von November auf Dezember um 0,1 Prozentpunkte - das in diesem Fall auch ein Zehn-Prozent-Zuwachs ist - zu.



Servus TV erhöht von 0,8 Prozent im Dezember 2011 auf 1,4 Prozent und legt auch 0,1 Prozentpunkte auf das Ergebnis des Vormonats November drauf.



ATV und Puls 4 wehrten sich in der weihnachtlichen Programmschlacht des ORF mit den den beiden Sender verfügbaren Mittel wacker. Beide Programme liegen im letzten Sendemonat des Jahres 2012 unter den November-Niveaus. ATV verbessert ungeachtet dessen seinen Dezember-2011-Marktanteil. Was als Erfolg zu werten ist. Puls 4 liegt 0,3 Prozentpunkte unter dem im Dezember 2011 erreichten Marktanteilsniveau.

1. ORF 2

Dezember - 21,0 Prozent

Dezember 2011 - 21,7 %

November 2012 - 21,6 %

2. ORF eins

Dezember - 14,5 Prozent

Dezember 2011 - 14,0 %

November 2012 - 13,2 %

3. RTL

Dezember - 5,1 Prozent

Dezember 2011 - 6,7 %

November 2012 - 5,6 %

4. SAT.1

Dezember - 4,9 Prozent

Dezember 2011 - 5,9 %

November 2012 - 5,9 %

5. ProSieben

Dezember - 4,8 Prozent

Dezember 2011 - 5,4 %

November 2012 - 5,1%

6. ZDF

Dezember - 4,3 Prozent

Dezember 2011 - 4,1 %

November 2012 - 4,5 %

7. Vox

Dezember - 3,6 Prozent

Dezember 2011 - 4,0 %

November 2012 - 3,7 %

7. ARD

Dezember - 3,6 Prozent

Dezember 2011 - 3,4 %

November 2012 - 3,0 %

9. ATV

Dezember - 3,5 Prozent

Dezember 2011 - 3,3 %

November 2012 - 3,9 %

10. Puls 4

Dezember - 3,0 Prozent

Dezember 2011 - 3,3 %

November 2012 - 3,2 %

11. kabeleins

Dezember - 2,5 Prozent

Dezember 2011 - 2,7 %

November 2012 - 2,6 %

12. RTL II

Dezember - 2,4 Prozent

Dezember 2011 - 2,7 %

November 2012 - 2,6 %

13. 3sat

Dezember - 2,0 Prozent

Dezember 2011 - 2,1 %

November 2012 - 1,6 %

14. Servus TV

Dezember - 1,4 Prozent

Dezember 2011 - 0,8 %

November 2012 - 1,3 %

15. Super RTL

Dezember - 1,1 Prozent

Dezember 2011 - 1,2 %

November 2012 - 1,1 %

16. sixx Austria

Dezember - 1,0 Prozent

Dezember 2011 - nicht on Air

November 2012 - 0,9 %

17. ATV II