TV-Markanteile Februar 2013

at"Insgesamt 5,23 Millionen Zuschauer, der weiteste Seherkreis, sahen allein die ORF-Live-Übertragungen aus Schladming. Das entspricht 73 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Nicht weniger als neunmal wurden WM-Reichweiten-Rekorde erzielt. ... Es war eine WM der Superlative für den ORF." In diesen Worten resümierte Generaldirektor Alexander Wrabetz am 18. Februar 2013 die Coverage des Sport-Events durch den öffentlich-rechtlichen Anbieter. In dieser Bilanz muß man noch die ORF-Quoten-wirksame intensive TV-, Print-, Online- und Radio-Berichterstattung vor und während der Weltmeisterschaft berücksichtigen. Dann schaut der 2,5-Prozent-Marktanteilsgewinn von ORFeins, dem temporär zum WM-Sender umfunktionierten Programm, gegenüber Februar 2012 doch seltsam mager aus. Andererseits ist das auch ein Marktanteilsgewinn-Maximum für das in Österreich im Februar konkurrenzfreie Live-TV-Angebot.