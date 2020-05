TV-Filmtipps

So 20.15 PULS 4



Vanilla Sky



Geschäftsmann David ist der geborene „Sieger-Typ“. Er hat ein Verlags-Imperium geerbt und sieht dazu auch noch blendend aus – ein Faktum, das seinem Lebensstil als Frauenheld entgegenkommt. Sorgenfrei lebt David an der Seite seiner Geliebten Julie, bis er die schöne Sofia kennenlernt und sich ihretwegen von Julie trennen will. Ausgerechnet während einer Autofahrt will er das Julie eröffnen.

Sie verursacht einen Unfall und stirbt, David ist schwer verletzt.



KURIER-Wertung: *** von *****



Psychothriller USA 2001, Regie: Cameron Crowe. Mit: Tom Cruise, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Kurt Russell, Jason Lee, Noah Taylor, Timothy Spall.