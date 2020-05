TV-Filmtipps

Do 20.15 ATV2



Schiffsmeldungen



Quoyle ist 36 Jahre alt und hatte bisher nicht besonders viel Glück in seinem Leben. Schon als Kind war er ein Verlierer-Typ, jetzt fristet er bei einer Regionalzeitung als Setzer sein eher trostloses Dasein. Auch seine anfangs so glühende Liebesaffäre mit der attraktiven Petal endet in einem Desaster. Und als Petal bei einem Autounfall ums Leben kommt, bleibt Quoyle ratlos und ohne Zukunftsperspektive mit seiner Tochter Bonnie allein. Bis plötzlich seine Tante Agnis auftaucht und ihn überredet, zur Familie nach Neufundland zu ziehen.



KURIER-Wertung: ***** von *****



Tragikomödie USA 2001, Regie: Lasse Hallström. Mit: Kevin Spacey, Julianne Moore, Cate Blanchett, Judi Dench, Pete Postlethwaite, Scott Glenn, Rhys Ifans.