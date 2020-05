TV-Filmtipps der Woche

Harry Potter und der Halblutprinz (20.15 ORFeins)

In seinem sechsten jahr in Hogwarts, dem Internat für magier und Hexen, wird der Zögling Harry Potter in den Zauber der Liebe eingeweiht. Harry entdeckt auch ein geheimnisvolles Buch, das laut "ex libris" dem Halblutprinzen gehört. Der mysteriöse Band gibt unter anderem zahlreiche Geheimnisse über den gefährlichen Lord Voldemort preis, und je mehr Harry, Ron und Hermine über die dunkle Vergangenheit des Zauberers erfahren, desto größer wird die Gefahr, in welche die drei Hogwarts-Zauberlehrlinge geraten. Doch um den teuflischen Voldemort zu besiegen, müssen sie weiter seine Vergangenheit erforschen.

KURIER-Wertung: **** von *****

Fantasy-Abenteuer. USA/GB 2009. Regie: David Yates . Mit: Daniel Radcliffe, Emma Watson .

Aus der Mitte entspringt ein Fluss (20.15 Servus TV)

Montana, im Jahr 1910: Die ungleichen Brüder Norman und Paul wachsen unter der Obhut ihres strengen Vaters, der Presbyterianer-Priester ist, auf. Durch seine Leidenschaft für das Fliegenfischen will der Reverend seinen Söhnen nicht nur Liebe zur Natur, sondern auch den Weg zu einer Art der inneren Einkehr vermitteln. Elegisch!

KURIER-Wertung: ***** von *****

Familiendrama. USA 1992. Regie: Robert Redford. Mit: Brad Pitt, Craig Sheffer, Emily Lloyd .

Die Gewaltigen (20.15 BR)

New Mexico, 1870: Betrüger Frank Pierce will unbedingt an eine Goldader heran kommen, die sich auf dem Grund und Boden des Farmers Taw Jackson befindet. Pierce schafft es, den Bauern durch eine Intrige ins Gefängnis zu bringen und eignet sich das Land an. Als Jackson später freigelassen wird, beauftragt der skrupellose Pierce einen Killer mit dem Mord am Farmer.

KURIER-Wertung: ***** von *****

Western. USA 1967. Regie: Burt Kennedy . Mit: John Wayne, Kirk Douglas, Howard Keel .