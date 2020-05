TV-Filmtipps der Woche

Ice - Der Tag, an dem die Welt erfriert (20.15 ORFeins)

Aufgrund von Bohrungen des Erdölkonzerns "Hal" mitten in der Arktis droht im Jahr 2020 eine neue Eiszeit anzubrechen. Klima-Experte Thom Archer versucht deshalb, die Öffentlichkeit rechtzeitig wachzurütteln, um einen "Super-GAU" zu verhindern. Doch seine Bemühungen bleiben erfolglos. Mit verheerenden Auswirkungen auf Mensch und Natur.

KURIER-Wertung: *** von *****

Katastrophenfilm NZ/GB 2011. Regie: Nick Copus. Mit: Richard Roxburgh, Frances O'Connor

Unknown - Ausgelöscht (22.00 SIXX)

Fünf Männer erwachen in einem heruntergekommenen und hermetisch abgeriegelten Lagerhaus in der Wüste. Und sie können sich nicht erinnern, wer sie sind.

KURIER-Wertung: *** von *****

Thriller USA 2006. Regie: Simon Brand. Mit: James Caviezel, Greg Kinnear

Der Liebe verfallen (22.25 SERVUS TV)

In der Vorweihnachtszeit in New York begegnen Frank Raftis und Molly Gilmore einander in einer Buchhandlung. Es ist eine flüchtige Begegnung, die jedoch beider Leben für immer verändert.

KURIER-Wertung: **** von *****

Melodram USA 1984 Regie: Ulu Grosbard. Mit: Robert De Niro, Meryl Streep

Gesetz der Rache (22.30 ORFeins)

Frau und Tochter von Clyde Shelton werden bei einem Überfall brutal ermordet. Die Täter können zwar rasch ausfindig gemacht und verhaftet werden, doch dem Staatsanwalt Rice fehlen stichhaltige Beweise für eine Verurteilung. Weshalb Rice einen der Kriminellen dazu bringt, als Zeuge gegen dessen Komplizen auszusagen - für ein mildes Urteil im Gegenzug.

KURIER-Wertung: *** von *****

Thriller USA/GB 2009 Regie: F. Gary Gray. Mit: Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb