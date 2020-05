TV-Filmtipps der Woche

Am Samstag begibt sich Ben Stiller erneut ins Museum, in welchem die Exponate lebendig werden, während sich Edmund und Lucy gemeinsam mit ihrem Cousin in Narnia wiederfinden. Eine griechische Göttergeschichte kann man am Sonntag in "Kampf der Titanen" sehen: Zeus, Hades, Perseus und Medusa inklusive. Am Dienstag schlagen romantische Herzen höher: Sowohl "Die liebenden von Pont-Neuf", als auch "Geliebte Jane" sorgen für Herzschmerz. Der Mittwoch steht im Zeichen Ghandis, denn zum 65. Todestag der Menschenrechtsikone gibt es die Filmbiografie aus dem Jahr 1982 mit Ben Kingsley in der Hauptrolle.