TV-Filmtipps der Woche

Gleich zwei Mal in dieser Woche muss John Connor den Kampf gegen die Maschinen aufnehmen, in " Terminator III - Rebellion der Maschinen" und " Terminator - Die Erlösung". Der 15-jährige William hingegen möchte Musik-Journalist werden und verliebt sich auf der Tour mit einer Rockband in ein Groupie in "Almost Famous - Fast Berühmt". Für Fans von faszinierend aufgearbeiteten Historiendrama gibt es diese Woche Zak Snyders "300". Und erstmals wird die Regiepremiere "Atmen" von Karl Markovics gezeigt.