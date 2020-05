TV-Filmtipps der Woche

22.10 Pro7

Machete

Nachdem Machetes Familie in Mexiko getötet und er selbst beinahe von Drogenkönig Torrez ermordet wurde, flüchtet Machete in die USA. Dort landet er jedoch in einem Netz aus Korruption und Betrug und ist erpressbar, weil er illegal in die USA eingereist ist.

KURIER-Wertung: **** von *****

Actionfilm USA 2010 Regie: Robert Rodriguez, Ethan Maniquis. Mit: Danny Trejo, Robert De Niro.