TV-Filmtipps der Woche

Nach ihrer Traumhochzeit reisen Bella und Edward voll Vorfreude

in ihre Flitterwochen. Als sie sich endlich ihrem Begehren hingeben, geschieht, was sie für unmöglich gehalten haben: Bella wird tatsächlich schwanger. Und das vermutlich monströse Wesen wächst äußerst rasant in ihrem Bauch. Während die junge Frau ums eigene Überleben kämpft, zerstört ihre Schwangerschaft das Gleichgewicht zwischen Vampiren und Werwölfen. Um Bella zu beschützen, stellt sich nun Jacob tollkühn gegen die gesamte, wilde Meute. Teil 2 läuft derzeit in den Kinos.

Mysteryfilm: USA 2011 Regie: Bill Condon. Mit: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Kellan Lutz, Nikki Reed, Jackson Rathbone, Ashley Greene.