Trodats hunderjähriges Versprechen

Der Auftraggeber der Agentur hat 100 Jahre Firmen- und Markengeschichte hinter sich. Brands and Friends hat sich mit "Next 100", die nächsten hundert Trodat-Jahre vorgenommen. Dazu wurde, wie oben zu sehen ist, das Logo animiert.



Damit soll, wie Hermann Mittermair, Geschäftsführer der Agentur, kommentiert, "Beständigkeit als auch Wandel des Unternehmens visualisiert werden".



Die im Logo zutage tretende Buntheit symbolisiert auch das "Feuerwerk an Maßnahmen" des Jubiläumsprogramms zu dem der bevorstehende Event im Rahmen der Fachmesse paperworld zählt.



Mittermaier skizziert die Kernbotschaft von "Next 100": "Es ist das Versprechen an Kunden und Partner, dass sie sich auch in den nächsten hundert Jahren auf Trodat verlassen können".

