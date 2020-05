Transparenz. Bei Sängern und nicht Politikern. Wieder ein Schluß!

intSchöne Sängerinnen und Sänger lenken von der Musik ab. Dachte sich Sivu Signals. Er zeigt sich im Video zu seinem Song Better Man Than He aus einer Ärzten und Wissenschaftern vertrauten Ansicht. Eine Kamera kann jeder verwenden und auf ein Gesicht halten. Ein Magnetresonanz-Tomograph zeigt dagegen was in Sivu Signals während des Singens vor sich geht. Anatomisch jedenfalls. Nicht ganz unpassend dazu das Video, das zeigt, was so in Tontechnikern vor sich geht, die von wenig begnadeten Sängern, übereifrigen Produzenten und einem babylonischen Mischpult überfordert sind.