Tradedoubler überzeugt Yves Rocher

de, at, chYves Rocher betraut Tradedoubler mit der alleinige Affiliate-Marketing-Betreuung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Kosmetik-Marke konsolidiert sein Affiliate-Programm und entschied sich für Tradedoubler in der genannten Marktregion aufgrund dessen Selbstverpflichtung zu Effizienz und Transparenz im Rahmen der Initiative #performancevalue.