Tiroler Tageszeitung kommt nun aus dem Newsroom

In diesem Newsroom arbeiten nun 95 Print- und Online-Redakteure neben- und miteinander sowie Redaktionstechniker und Sekretärinnen. Im Zentrum dieses "Oval Offices" am Newsdesk arbeiten die Chefredakteure und Chefs vom Dienst der Moser Holding-Medien. In der "zweiten Reihe" arbeiten die Ressort-Leiter und die Redakteure.



Luis Vahrner, Mario Zenhäusern und Patricio Hetfleisch versprechen sich von diesem Newsroom "vor allem kürzere Entscheidungswege, mehr Kommunikation und Vernetzung der Ressorts und der Medienkanäle untereinander".



Die drei Chefredakteure sprechen davon, dass man nun dem "Prinzip 'Information First' noch mehr gerecht werden könne als bisher und das Themen, Zeitpunkte der Tiroler Tageszeitung, von TT Kompakt, tt.com und die darum angeordneten Social Media-Kanäle noch besser aufeinander abstimmbar sind".