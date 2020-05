Tier der Woche - Bernd Püribauer

Püribauer tarnt die Freisetzung seiner Geschöpfe zwar als Vernissage in Wien und sperrt sie nicht wie Dr. Moreau auf eine Pazifik-Insel.



Am 23. November 2012 können Püribauers Geschöpfe bei ihrer, zwar nicht ersten aber doch seit langer Zeit ersten Ausstallung beobachtet werden.



Die garantiert nachhaltige Ausstallung zu der alle, die den Weg in die Schraubenfabrik in Wiens zweiten Bezirk finden, freien Zutritt haben, geht nahtlos in eine "Häppän.ink" und ein Konzert über. Denn Püribauer - wie er auf folgendem Bild zu sehen ist - macht auch Musik.



Seine Songs drehen sich mitunter auch um Tiere, wie beispielsweise Biber.