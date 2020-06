Warnung vor dem "Blödesten"

Andreas Egger, der Chef des Kartenvertriebs oeticket, sprach von einer "Massensteuer". Jährlich würden rund 36 Millionen Eintrittskarten in Österreich verkauft, dem Finanzministerium würde die Erhöhung 50 Millionen Euro zusätzlich in die Kassen spülen. Allerdings sei diese Zahl nur "theoretischer Natur", so Egger, da mit einem deutlichen Rückgang im Kartenverkauf zu rechnen sei.

Die Veranstalter haben nun unter dem Titel "Nein zur Ticketsteuer" zu einer Online-Petition aufgerufen. Es gehe darum, sich gegen den "Versuch der Finanzierung der Lohnsteuersenkung auf Kosten der Kultur- und Freizeitbedürfnisse aller" zu wehren. Die Aktion auf www.ticketsteuer.at wird unter anderem von Georg Hoanzl, Paul Gessl (NÖ Kulturwirtschaft) und Danielle Spera (Jüdisches Museum der Stadt Wien) unterstützt.

Besonders ins Zeug legen sich die Grazer Kulturinstitutionen vom Landesmuseum Joanneum über die Styriarte bis zur Theaterholding. Es gelte zu verhindern, dass der Besuch von Kulturveranstaltungen "zum Luxus für wenige Wohlhabende" wird, sagt Veronica Kaup-Hasler, Intendantin vom Steirischen Herbst.

Auch die Kinos haben auf www.wehrt-euch.at eine Petition gestartet: "Bitte protestieren Sie mit uns gegen eine neue Belastungswelle, mit der sich die Steuerreform ad absurdum führt, bevor sie überhaupt begonnen hat."

Kulturminister Josef Ostermayer ( SPÖ) äußerte sich bisher nicht. Er meinte bloß, dass Bücher ein "Grundnahrungsmittel" seien. Er soll sich aber in den Verhandlungen entschieden gegen die Anhebung der Mehrwertsteuer ausgesprochen haben. Sollte sie dennoch kommen, sei es klar, dass die Mehreinnahmen ans Kulturministerium fließen müssten – um den Veranstaltern zugute kommen zu können.

Jüngst ging das Gerücht um, dass man im Finanzministerium nicht mehr an eine Verdoppelung denke, sondern an eine Anhebung auf zwölf Prozent. Die Veranstalter warnen aber auch vor dieser abgemilderten Variante.