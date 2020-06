Thomas Gottschalk schließt Rückkehr zu "Wetten, dass..?" aus

TV-Moderator Thomas Gottschalk (63) schließt eine Rückkehr zum ZDF-Klassiker "Wetten, dass..?" aus. "An den Gerüchten ist nichts dran", sagte Gottschalk der Illustrierten "Bunte". Zuletzt war der Name des Entertainers häufiger wieder mit der Show in Verbindung gebracht worden, da sein Nachfolger Markus Lanz (44), der im Oktober 2012 das Erbe Gottschalks antrat, seit Monaten in der Kritik steht.

Das ZDF will die Samstagabend-Show trotz der zuletzt schwachen Einschaltquoten mit Lanz fortsetzen. "Wir hatten gerade erst ein Gespräch mit Lanz. Wir machen weiter", sagte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Fuchs der Zeitschrift. Er verneinte zudem, dass die Moderatoren Michelle Hunziker und Hape Kerkeling für "Wetten, dass..?" im Gespräch seien: Beide seien großartig, "aber nicht für dieses Format".