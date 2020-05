Theater um eine App

atEin schöner, Neugierde erweckender Titel. Aber nicht ganz zum Folgenden passend. Das Burgtheater ließ sich eine App machen. Möglicherweise steckt nur Niklas Duffek* oder auch Silvia Stantejsky - also die gesamte kaufmännische Geschäftsführung des Kunstbetriebes - hinter diesem mobilen Service. Getdesigned hat, wie es sich gehört, die App für Apple- und für Android-Nutzer - sowohl Smartphone- als auch Tablet-tauglich - gemacht, die sich der Dramen, Tragödien und Komödien auf der Bühne des Hauses am Ring in Wien sowie deren weitere Spielstätten - Akademietheater, Kasino am Schwarzenbergplatz, Studiobühne Vestibül - hingeben wollen.