"The Newsroom": Am Ende von der Realität eingeholt

Lehrer und Fußballtrainer haben sich längst daran gewöhnt. Für die US-Serie "The Newsroom" entwickelte sich der Umstand aber zum echten Problem: Jeder weiß immer alles besser. Bei den einen sind es die Eltern und Pantoffelkicker, im Fall von "The Newsroom" waren es wir Journalisten selbst.

Die von Aaron Sorkin erdachte Serie war 2012 mit dem Versprechen angetreten, anhand realer Ereignisse das Nachrichtengeschäft ins Visier zu nehmen. Mit halbjähriger Verspätung konnte das Publikum so etwa nachsehen, wie das Attentat auf den Boston-Marathon im April 2013 die von Aktualität getriebene Medienwelt in ihren Grundfesten erschütterte: Während die Polizei noch nach den Tätern suchte, glaubten User des Internet-Portals Reddit die Täter bereits ausgemacht zu haben. Die New York Post zitierte den Fahndungserfolg der Internet-Community. Zeit, auf die offizielle Bestätigung der Polizei zu warten, war offenbar keine.

Das Problem dabei: die schwarmintelligente Cloud hatte sich geirrt. Will McAvoy ( Jeff Daniels), das Gesicht des fiktiven Kabelsenders ACN Network, der gegen CNN, MSNBC und die (berüchtigten) Fox News um die Vorherrschaft am Nachrichtenmarkt kämpft, beteiligt sich in "The Newsroom" nicht an diesem Rennen. "Don’t get it first, get it right" – stimmen muss es, Geschwindigkeit ist sekundär, lautet seine Devise. Eine reale Grundproblematik, der sich Medien täglich stellen. Mit sechs Monaten Abstand zwischen Ereignis und Ausstrahlung der Serie mache es sich "The Newsroom" aber nur allzu leicht, kritisierten viele US-Kollegen, die sich an der pathosgeladenen Oberlehrerhaftigkeit der Serie stießen.