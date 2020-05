The Munich Times erscheint erstmals

The Munich Times ist eine Wochenzeitung mit einem General-Interest-Inhalt, die sich an englischsprachige Besucher der Isar-Stadt sowie an Berufstätige mit anglophonem Migrationshintergrund wendet. Ihnen will die Wochenzeitung künftig den Weg durch die Stadt und zwischen den Weisswürsten und Brezn hindurch weisen.



Für die komplette Vermarktung des Werbe-Inventars der Zeitung ist der MuP Verlag verantwortlich. Dessen Geschäftsführer Christoph Mattes nennt The Munich Times als die Deckung einer "Marktlücke für eine äußerst spannende Leserschaft", da München eine Stadt ist, die einen "hohen, prozentual weit über Berlin liegenden Ausländer-Anteil aufweist".



