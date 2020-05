The Guardian stellt Facebook-News-App ein

euDie, im September 2011 eingeführte Social News-App auf Facebook erfüllte die in sie gesetzten Hoffnungen seitens The Guardian nicht. Das Social Network führte die App Mitte 2011 ein, um Premium-Content von Medien-Anbietern wie The Guardian auf die Plattform zu bekommen. Vor dieser stieg das Wall Street Journal mit einer ähnlichen News-App in das Community-Medien-Geschehen ein. Während Facebook sein Ziel, eine höhere Nutzung erreichte, musste The Guardian zur Kenntnis nehmen, dass die App den erhofften Traffic auf Guardian.co.uk nicht einbrachte.