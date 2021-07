Terror in Paris: Schweigeminuten im Fernsehen nur auf ATV

Anlässlich der Attentate in Paris vom Freitagabend ist in Europa am Montag eine Schweigeminute abgehalten worden. Auch zahlreiche Fernsehstationen unterbrachen ihr Programm. In Österreich haben nur ATV und ATVII das Programm für das internationale Innehalten unterbrochen. Auch die deutschen öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF sowie RTL, PRO7, SAT1 und ARTE hielten die Schweigeminute ab.

Im ORF wurde die Schweigeminute auf Ö3 und in den Regionalradios abgehalten. Im Fernsehen wurde darüber in den Nachrichtensendungen berichtet. KURIER.at rief ebenfalls zu einer Schweigeminute auf.