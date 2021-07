Telekom Austria verteilt das Box Plus Network

Die Telekom Austria Group geht eine Partnerschaft mit dem britischen Musik-Fernsehen-Anbieter The Box Plus Network ein. Das Telekom-Unternehmen übernimmt zunächst die Satelliten-Ausstrahlung der Special-Interest-Programme in Zentral- und Osteuropa. In weiterer Folge werden die TV-Kanäle des Networks von Telekom Austria in das eigene gruppenweite Pay-TV-Portfolio integriert. Dieser Programm-Rollout beginnt bei Mobiltel in Bulgarien und in Mazedonien bei Vip operator/Blizoo. A1 in Österreich und Vipnet in Kroatien sind in der nächsten Ausbaustufe an der Reihe.

The Box Plus Network vereint in sich die Programme The Box, 4Music, Smash Hits, Kiss, Kerrang!, Magic und Heat. Damit werden unterschiedliche Musik-Genres und -Zielgruppen-Geschmäcker abgedeckt. Diese Programme werden in Europa und Afrika ausgestrahlt. In fünf Programmen ist das Werbe-Inventar auf die internationale Vermarktung ausgerichtet. Seit 2007 ist die deutsche Bauer Media Group Hälfteeigentümer des TV-Networks.

Die Telekom Austria Group ist für The Box Plus Network das Sprungbrett für die weitere Europa-Expansion, für die Weiterverbreitung der Programme, deren Kommerzialisierung und für die Verschärfung des Wettbewerbs zur, beispielsweise, Viacom-Gruppe.