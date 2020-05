Telekom Austria Group richtet (Ver)-Pfeif-Plattform ein

"Whistle-blowing ist in der Praxis die wichtigste Quelle für Informationen über Unregelmäßigkeiten. Deswegen sehen wir, neben anderen Informationskanälen, das Mitteilen anonymer Hinweise darauf als eine besonders gute Möglichkeit, um potentielles Fehlverhalten im Unternehmen aufzudecken", kommentiert der für Compliance im Konzern verantwortliche Manager Martin Walter die Einführung der Plattform.



tell.me kann beispielsweise von Lieferanten genutzt werden. Die Mitarbeiter der Telekom Austria Group können die Plattform über das Intranet nutzen.



Die eingehenden Hinweise auf Unregelmäßigkeiten werden in den Bereiche Compliance und Internal Audit auf deren Plausibilität und Glaubwürdigkeit hin geprüft und analysiert.



Diese Whistle-blowing-Plattform gehört zum unlängst eingeführten Verhaltesnkodex im Konzern in dem beispielsweise Geschäftsbeziehungen oder der Umgang mit Informationen und Daten geregelt sind.



atmedia.at