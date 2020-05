at // Und zwar am Gewista-Plakat. Im Zuge der anlaufenden Weihnachtskampagne von tele.ring läuft ein Plakatflight mit der Affichage von 6.500 Stellen. An 40 aufgrund der Passantenfrequenz ausgewählten Stellen wurden die Werbeträger "mit Weihnachtspäckchen beladen" und deren traditionellen Grenzen überschritten. Die Kreation stammt von Blink und die Media-Idee von MediaCom.