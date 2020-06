Teenager übernahmen die Redaktion

1624 Zeichen, nicht mehr und nicht weniger. Sophie tüftelt lange, bis sie ihren Kommentar auf die genaue Zeilenlänge bringt. Sie ist eine von 14 Nachwuchsredakteuren, die an der KURIER-Aktion "Teenager machen Zeitung" teilnehmen.

Um 9.30 geht’s los: erste Besprechung, Fotoshooting, dann ab an die Arbeit – Fotografieren, Texte schreiben, Tagesthemen in der Ressortkonferenz durchgehen und besprechen, was auf die Seiten und die Titelseite kommt. Dazwischen Termin im Layout, wo die Seiten gezeichnet werden. Alles unter Zeitdruck, denn um 17.15 Uhr muss die erste Ausgabe in Druck.

Ganz schön unter Druck kommen an diesem Tag auch die Teenager. Ihre Aufgabe ist es, die Zeitung klug zu füllen. Konstanze muss ihren Text in letzter Minute noch einmal ändern. "Aber so ist es eben, wenn man Teil der Redaktion ist", sagt die 15-jährige Wienerin. In der Früh war sie auf einer Pressekonferenz zum Thema Jugendgesundheit (siehe Seite 21) und traute sich gleich, eine Frage zu stellen: "Gesunde Ernährung gut und schön, sie ist aber auch teuer – wie sollen Familien das finanzieren?" Sogleich merkte sie, wie schwierig es ist, auf eine konkrete Frage eine Antwort zu bekommen: "Gesund ist nicht teuer", war der wenig befriedigende Kommentar.