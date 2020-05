int // Die Web 1.0-Generation war metrosexuell. Die 2.0-Nachfolgegeneration ist technosexuell. Zumindest in der Marketing-Diktion und Zielgruppen-Attribuierung von Calvin Klein. Die Parfum-Brand versucht den Mit-1990er Erfolg von "ck one" mit "ck IN2U" zu wiederholen. Mit Website, YouTube, viraler und klassischer Werbekampagne kann das gelingen, erklärte Roberto Donà von der SDA Bocconi Business School in Wien.