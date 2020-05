Tech Gate Vienna-Event-Angebot wird The Stage

atDas Tech Gate Vienna wird seit September 2012 von der Agentur MarkenStern in Rebranding- und Vermarktungsbelangen unterstützt. Die Arbeit der Agentur ist vorangeschritten. Die Veranstaltungsflächen des Wissenschafts- und Technologieparks tritt künftig unter dem Markennamen The Stage und dem Claim Highlight your Events auf.