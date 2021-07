TCC übernimmt Gametation

TCC übernimmt das auf Gaming spezialisierte dänische Mobile-Marketing-Unternehmen Gametation. Die Mobile-Gaming-Lösung dieses Unternehmens zielen vorrangig auf den Ausbau von Kundenloyalität und auf die Stärkung der Kundenbindung ab. Das ist wiederum das Kerngeschäft von TCC, das sich um Marketingprogramme im Einzelhandel dreht. Mit dieser Akquisition stärkt TCC seine Position in dem Markt, folgt mobilisierten Konsumenten auf ihre unmittelbar genutzten digitalen Endgeräte und erweitert die Leistungsfähigkeit der eigenen Kampagnen-Lösungen.

Einzelhändler können ihre, bei TCC beauftragten Zielgruppen-Promotions um Games für Smartphones und Tablets erweitern. Und Konsumenten über diese spielerische Beschäftigung mit Gewinnen belohnen, die diese wiederum in Online- oder stationären Shops einlösen. Über diese mobile Interaktion werden wiederum Daten und Wissen über Kundenverhalten generiert, die in weitere Kundenbindungs- und -loyalitätsprogramme einfließen sollen.

Manfred Litschka, der das TCC-Geschäft in, unter anderem, Österreich, der Schweiz, in Zentral- und Osteuropa managt, erklärt diese Übernahme als Teil "langfristiger Wachstumspläne" des Unternehmens und als "logischen Schritt unser Portfolio in Richtung mobile Endgeräte auszudehnen". Für Gametation bedeutet die Übernahme im Idealfall weiteres Wachstum auf globaler Ebene. TCC ist in 70 Märkten weltweit tätig und verfügt unter anderem über Nutzungsrechten an Inhalten die von, unter anderem, Disney oder 20th Century Fox kommen.