Tanzt nach der Arbeit!

Wer ab und zu von Real Time Advertising, Auflagenkontrolleuren, Copy-Text-Kopieren, Public-Value-Nachweisen, Gesellschafter-Ausschuß-Sitzungen, Mitarbeitergesprächen oder Zeiterfassungsmodellen und Zielgruppen-Segmentierung die Nase voll hat, sollte vielleicht einmal richtig abtanzen. Und das Auto-Reply in seinen Mails auf die Botschaft Sorry I'm Dancing stellen. Und sich am 30. April 2014 in das Chaya Fuera in Wien aufmachen.