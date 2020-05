atDas hat nichts mit den aktuellen Treibstoffpreisen zu tun. Ab 31. Mai können OMV-Tankstellen-Kunden den Animationsfilm-Helden Shrek treffen. Zum bevorstehenden Kinostart von "Für immer Shrek" in Österreich am 1. Juli läuft von Ende Mai bis Mitte August ein Shrek-Gewinnspiel-Promotion an den Tankstellen.