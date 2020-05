Tailored Apps expandiert Schwarzkappler-App

Wobei, ganz Österreich, ist zu relativieren. Die App hilft nur bei Kontrollen in den Städten Wien, Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck und Berlin.



Deren Nutzer bekommen Kontroll-Details - Personenbeschreibung der Kontrolleure?? - und automatische Benachrichtigungen zu Kontrollen in häufig genutzen Verkehrslinien. Und natürlich die wichtigste Funktion der App ist die Möglichkeit ein Ticket zur Verkehrsmittel-Nutzung zu kaufen. Denn Schwarzfahrer "ruhen sich" bekanntlich auf den Leistungen der anderen Ticektkäufer und der Steuerzahler aus.



Die App-Nutzung in Berlin ist von Tailored Apps als "Test Case" definiert. Steigt die Verwendung der App in Berlin will das Unternehmen die App für Deutschland aktualisieren und entwickeln.



Die vorliegenden, erneuerte Schwarzkappler-App wurde auch optisch adaptiert und verschönert.



atmedia.at