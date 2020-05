Tablet-Markt fehlt es noch an Dynamik

int2012 wurden 851 Millionen mobile, internetfähige Endgeräte in den Weltmarkt abgesetzt. Diese Stückzahl verteilt sich laut IDC so: 722,4 Millionen Smartphones und 128,3 Millionen Tablet-PCs. Die Absatzraten in beiden Produktkategorien waren zweistellig. Der Smartphone-Absatz stieg um 46 und der Tablet-Verkauf um 78 Prozent. Letzteres Marktsegment könnte bei einem höheren Wettbewerbsdruck und geringerer iPad-Dominanz mittlerweile ein dreistelliges, prozentuelles Absatzwachstum aufweisen.