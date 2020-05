Syoss Community-Rallye nach Hollywood

Derzeit ist Aufgabe 8 zu lösen. Die Promotion ist nach Gamification-Prinzipien angelegt. Teilnehmerinnen werden aktiviert, um Styling-Fotos hochzuladen, Slogans zu texten, QR-Codes zu scannen oder um einfach nur Fragen zu den Themen Haare und Beauty zu beantworten.



Mit dieser Promotion will sich Syoss auf viralem Wege Brand-Awareness, Sicht- und Klickkontakte und Engagement generieren und sichern. Darüber hinaus geht es um die Realisierung eines Branded Content-Konzepts.



Diese Promotion ist parallel dazu eine Plattform um Kommunikationsleistung für Austria's next Topmodel zu erzeugen. Der Preis wird wiederum mit dem Kino-Magazin Skip abgewickelt. In dem Magazin ist Syoss mit ganzseitigen Inseraten sowie einer vierseitigen Opener-Sektion und Content-Promotions auf Skip.at vertreten.



Die Social Media-Promotionarbeit auf Facebook.com/Syoss.at stammt Goldbach Interactive Austria.



