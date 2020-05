Swipp bündelt Social Media-Vielfalt zu Graphen

Konsumenten steht Swipp.com im stationären Web wie im mobilen Web als Browser-Version und, wie oben zu sehen, als iPhone-App zur Kommunikation und zur Information zur Verfügung. Agieren und partizipieren stehen im Mittelpunkt. Auf der Social Intelligence-Plattform mündet diese individuelle Kommunikation in Social Streams zu Themen, wodurch sich, zwar nicht zwangsläufig, Tiefe innerhalb aller erörterten Themen ergeben soll. Die Beiträge sind chronologisiert und in Echtzeit verfügbar. Jeder Social Stream lässt sich wiederum nach bestimmten Filtern wie Freunde, Orte, Alter und Geschlecht filtern.



Mit Swipp Plus sollen wiederum Unternehmen die sie betreffenden Unternehmens-, Marken- oder Produkt-Streams in die eigenen Online-Umgebungen einbinden. Auf diese Weise findet die aktuellste ein Unternehmen stattfindende Kommunikation direkt im eigenen Blickwinkel statt, ist zu überblicken und in Echtzeit zu beeinflussen wenn sich "Stürme" über einer Marke oder einem Produkt zusammenbrauen.



Entwicklern steht eine offene API zur Verfügung.



Swipp.com ist in den Sprachen Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch zu nutzen. Ambassadors also Botschafter der Plattform, die über fünf Kontinente hinweg verstreut sind, sollen dafür sorgen, dass lokale Themen und Trends auf der Social Intelligence-Plattform vertreten sind, diese regionale und lokale Inhalte auch die entsprechende Nutzung sowie Verbreitung generiert, woraus sich das Gesamtwachstum von Swipp.com speist.



