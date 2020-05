Super-Polster gewinnen gegen Super Bowl

Denn im Vorjahr erreichte das Finale der NFL zwischen den New York Giants und den New England Patriots in der Puls 4-Übertragung einen Bestwert von 146.000 Zuschauern im ersten Spielabschnitt. Und im Vorjahr waren im Schnitt über die gesamte Übertragungsdauer hinweg rund 120.000 Zuschauer dabei.



Die 34-minütige Spiel-Unterbrechung aufgrund eines Stromausfalls war die Super Bowl-Show für Twitter. 24,1 Millionen mit direkt mit dem Finale in Zusammenhang stehende Tweets verkehrten in der Community. Während des Strom-Ausfalls wurden 231.500 Tweets pro Minute verzeichnet. Das Ende der Halbzeit-Show von Beyoncé wurde mittels 268.000 Tweets pro Minute "besprochen".



atmedia.at