Super-Fi im Auftrag einer Majestät und Heinekens

atDer von Daniel Craig verkörperte James Bond trinkt Bier also Heineken, Cola Zero, das "Männer-Cola" und Champagner. Dessen Trink-Präferenzen sind, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die ja Wodka-Martini-Genießer waren, breit gestreut. Dem Heineken-Bond begegnen österreichische Konsumenten seit 20. September 2012 in TV- und Kino-Spots und seit 1. November auch filmisch in Kinos. Und parallel dazu auch in Clubs und im Lebensmittelhandel.