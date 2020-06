"Sunday Times" wieder auf Videojagd

Die britische Zeitung "Sunday Times" hat wieder Aufdecker-Journalisten auf die Fährte von bestechlichen Mandataren angesetzt. Das Team nahm bereits 2011 ein Video des ÖVP-Europaabgeordneten Ernst Strasser auf, in dem dieser angab, als bezahlter Lobbyist zu agieren. Er trat daraufhin zurück. Nun gingen Jonathan Calvert und seinen Kollegen drei adelige Abgeordnete des britischen Oberhauses in die Falle.

Als Reaktion auf den am Sonntag veröffentlichten Artikel trat Lord John Lair von seinem Sitz zurück. Er gehört den mit den regierenden Konservativen verbündeten Ulster Unionists aus Nordirland an. Lair tappte gleich in zwei Videofallen: Gegenüber der "Sunday Times" soll er seine Dienste für eine südkoreanische Solarfirma angeboten haben. Undercover-Reportern der BBC sagte er, er könne Oberhaus-Kollegen mit Trips auf die Fiji-Inseln kompromittieren. Bereits tags zuvor war ein konservativer Abgeordneter im Unterhaus, Patrick Mercer, nach einer ähnlichen Enthüllung zurückgetreten.