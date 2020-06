Lobbying-Affäre: Strasser wegen Bestechlichkeit angeklagt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat 15 Monate lang in fünf Staaten Ermittlungen gegen Strasser geführt. Bei Hausdurchsuchungen an zehn Standorten beschlagnahmte man Daten im Umfang von etwa einem Terabyte und rund 25 Kisten an Unterlagen, es wurden 90 Einvernahmen (mit Unterstützung des Bundesamtes für Korruptionsbekämpfung - BAK) durchgeführt und zahlreiche weitere Ermittlungsmaßnahmen wie beispielsweise Kontenöffnungen gesetzt.

Bei weiteren untersuchten Geschäftsfällen konnte ein strafbares Verhalten nicht festgestellt werden, so die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Der Strafrahmen beträgt ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe. Für Strasser gilt die Unschuldsvermutung.

Dank der Zusammenarbeit mit EUROJUST habe man innerhalb kürzester Zeit die erste gerichtliche Hausdurchsuchung im Europäischen Parlament unter Beteiligung von BAK und WKStA durchführen können, so die Behörde. EUROJUST ist eine mit Staatsanwälten aus sämtlichen Mitgliedsstaaten beschickte Einrichtung zur Koordinierung von Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zwischen den zuständigen Justizbehörden der EU-Mitgliedstaaten.