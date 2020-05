Styria Multi Media kauft Mamma Media-Online-Medien

Konkret weitet das Medien-Unternehmen mit diesem Deal sein Portfolio in der allgemeinen Zielgruppe Männer weiter aus.



Die einstigen Mamma Media-Portale sollen in den kommenden Monaten relauncht, weiterentwickelt und in das Styria Multi Media-Portfolio optisch und inhaltlich eingepasst werden. Für diese Arbeiten auf medialer Ebene sind sport10.at-Redaktionsleiter Stefan Weger und sein Team sowie Art-Direktor Thomas Safranek verantwortlich.