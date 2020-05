Studenten sollen sich gegenseitig ver-spotten

atSchluss mit Flirten. Spotten ist das verbale Anbraten der digitalen Bürgerschaft. Im Grund geht es um die Suche und das Finden von Menschen, die in der Flüchtigkeit des Augenblicks einen tiefen Eindruck hinterließ. Weniger poetisch: Schüchterne Menschen, die soeben glaubten, die Liebe ihres Lebens verpasst zu haben, können Spotten und so den herbeigesehnten Lebens- oder Tagesabschnittspartner finden. An den österreichischen Universitäten wird schon eifrig gespottet. Denn Media In Progress bringt die verbalen Flirts von SpottedPeople.com auf UniScreens.