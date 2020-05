Streit um geplante Google-Steuer

Tatsächlich spricht sich nicht nur Google vehement gegen die Einführung eines solchen Gesetzes aus. Auch Netzaktivisten wehren sich gegen das Leistungsschutzrecht und sehen die freie Information im Netz bedroht. Immerhin beträfe das Gesetz nach dem jetzigen Entwurf nicht nur Google, sondern auch kleinere Suchmaschinen-Anbieter und Aggregatoren, die es sich im Gegensatz zu dem Milliardenkonzern wohl nicht leisten könnten, Lizenzgebühren an Verleger zu zahlen.



So lehnt auch der deutsche Verein " Digitale Gesellschaft" die Einführung strikt ab. Das Leistungsschutzrecht sei auch aus Sicht der Nutzer falsch und abzulehnen, weil es die digitale Meinungsfreiheit einschränke und ein ohnehin überkomplexes Urheberrecht weiter verkompliziere, so Markus Beckedahl, der Vorsitzende des Vereins. Gleichzeitig verurteilt Beckedahl aber die Lobbying-Schlacht, die sich derzeit zwischen Verlegern und Google abspielt. „Sowohl Google als auch die Presseverlage missbrauchen im Streit um ein Leistungsschutzrecht ihre Macht- und Marktpositionen, um ihre jeweiligen Wirtschaftsinteressen zu artikulieren. Beim Leistungsschutzrecht geht es für diese beiden Seiten nur ums Geld."

Mittlerweile haben sich auch Gegner auf Seiten der Wissenschaft gefunden. So sprechen sich etwa Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts in einem Positionspapier gegen das Leistungsschutzrecht aus. Es könne unabsehbare negative Folgen für die Volkswirtschaft und die Informationsfreiheit in Deutschland nach sich ziehen, so die Unterzeichner.