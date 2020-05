Steirer Frontal

at // Die erste Ausgabe des "unabhängigen steirischen Nachrichtenmagazins" Frontal ist erschienen. Gestern Abend wurde der 80 Seiten starke Erstling präsentiert. Die Titelgeschichte ist einem sich um die Eurofighter in Zeltweg drehenden Spionagefall und drei dazu inhaftierten Osteuropäern gewidmet. Weitere Geschichten drehen sich um einen Franziskaner-Pater in Graz, der als "Schlitzohr Gottes" tituliert wird sowie die Auswirkungen der Rezession auf Magna in Graz und dem Rausch am Arbeitsplatz. atmedia.at Kleine Zeitung, Seite 90