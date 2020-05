Steinlecheners Job für Rast und Schwarz

Schwarz wurde zum Leiter der Stabstelle Verkauf bestellt. Er ist seit Oktober 2011 für das Medien-Unternehmen und als Projektmanager des Verkaufsteams tätig.



Schwarz begann 2005 bei der Kleinen Zeitung seine Berufslaufbahn als Assistent der Anzeigenleitung. Später leitet er in Graz die Abteilung Verkaufsunterstützung und den nationalen Key-Account in Wien. Von 2009 bis Herbst 2011 war Schwarz in der Unternehmensberatung Czipin Consulting tätig.



atmedia.at